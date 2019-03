Kamercommissie keurt mogelijkheid halftijds pensioen goed kv

13 maart 2019

21u53

Bron: Belga 0 De Kamercommissie Sociale Zaken heeft vandaag het wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk maakt halftijds pensioen op te nemen. De tekst, die werd klaargestoomd door minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), moet langer werken draaglijk maken. De oppositie vreest dat er een val in het voorstel zit.

Concreet zorgt het voorstel dat je wanneer je de leeftijd van het vervroegd pensioen hebt bereikt, kan kiezen om halftijds je pensioen op te nemen en halftijds kan verder werken. Het systeem wordt ingevoerd zowel voor de werknemers, als voor de ambtenaren en de zelfstandigen.

Er gelden wel enkele voorwaarden om er recht op te hebben. De werknemer of de ambtenaar moet minstens vier vijfde werken voorafgaand aan het halftijds pensioen en moet zijn activiteit herleiden tot maximaal de helft van de voltijdse tewerkstelling", zegt Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die het voorstel indiende. De zelfstandige in hoofdberoep moet zijn beroepsinkomsten beperken tot een maximale grens.



"Met dit wetsvoorstel geven we werknemers meer keuzevrijheid om het einde van hun loopbaan op hun maat in te richten. Het halftijds rustpensioen vormt immers een nieuwe opportuniteit om het einde van de loopbaan vrij in te richten, naast de andere reeds bestaande mogelijkheden zoals tijdskrediet en loopbaanonderbreking", aldus Van Quickenborne.

Halftijds rustpensioen

Wie halftijds pensioen opneemt, ontvangt een halftijds rustpensioen. Dat kan worden aangevuld met een halftijds loon. "Ideaal voor mensen die het wat kalmer aan willen doen, maar toch nog geen zin hebben om voltijds met pensioen te gaan. Zij kunnen dit dan doen zonder een al te groot inkomensverlies", besluit Van Quickenborne.

Op de oppositiebanken heerste minder enthousiasme. Meryame Kitir (sp.a) vreest dat er een gigantische val in het voorstel zit. Ze haalt het voorbeeld aan van iemand die voor halftijds pensioen kiest, maar op 61 of 62 jaar tijdelijk arbeidsongeschikt wordt. De maand gewaarborgd loon is wel cumuleerbaar met het halftijds pensioen, maar niet de ziekteuitkering die dan volgt, legt Kitir uit.

Probleem is dat die ziekte-uitkering gebaseerd is op zijn halftijdse arbeidsprestaties. Dat betekent dat die persoon een hele tijd dreigt terug te vallen op een halve uitkering. Indien hij dan noodgedwongen zou kiezen voor een vervroegd pensioen, dan heeft hij ook een onvolledig pensioen dat hij de rest van zijn leven zou meedragen, klaagt de sp.a'ster aan.

Omdat de PS een tweede lezing vroeg, kreeg het voorstel nog geen definitief groen licht in de commissie.