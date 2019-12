Kamercommissie Justitie keurt versoepeling abortuswet goed: termijn van 12 naar 18 weken KVDS

20 december 2019

14u51

Bron: Belga 42 De Kamercommissie Justitie heeft het wetsvoorstel rond de versoepeling van de abortuswet in tweede lezing goedgekeurd. De tekst verhuist nu naar de plenaire vergadering. Daar zullen de tegenstanders - CD&V, N-VA en Vlaams Belang - nog een advies vragen van de Raad van State.

Het bewuste wetsvoorstel wil de termijn voor abortus optrekken van 12 tot 18 weken. De verplichte bedenktijd zou verlaagd worden van 6 dagen naar 2 dagen. Het voorstel krijgt de steun van een meerderheid van socialisten, groenen, liberalen, PVDA en DéFI. N-VA, CD&V en Vlaams Belang zijn tegen.

Tweede lezing

Enkele weken terug keurde de Kamercommissie het voorstel al een eerste keer artikelsgewijs goed. CD&V vroeg toen een tweede lezing. De commissie keurde de tekst nu finaal goed, samen met enkele "technische" amendementen van partijen die het voorstel steunen.





Het wetsvoorstel haalt abortus ook volledig uit de strafwet. Anderzijds maakt het voorstel elke poging strafbaar om “fysiek of op enigerlei wijze te verhinderen dat een vrouw vrije toegang heeft tot een instelling voor gezondheidszorg die vrijwillige zwangerschapsafbrekingen uitvoert”. De discussie in de commissie vrijdag draaide lange tijd rond die bepaling. (lees hieronder verder)

“Onduidelijke wetgeving”, oordeelt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten, omdat “op enigerlei wijze” niet duidelijk omschrijft wat kan en wat niet kan. “Abortus zou niet meer bestraft kunnen worden, maar een man die zegt dat hij het niet eens is met de abortus die zijn vrouw wil, zou dat wel strafbaar zijn”, wierp Valerie Van Peel (N-VA) op. “Onzin”, repliceerde Karin Jiroflée (sp.a). “De eindbeslissing ligt altijd bij de vrouw. Maar de weigering van een dokter om door te verwijzen zou wel strafbaar moeten zijn”, zei Jiroflée.

De finale goedkeuring in de plenaire vergadering moet in principe over enkele weken volgen, maar de tegenstanders hebben al aangekondigd dat ze nog een advies zullen vragen van de Raad van State. Daardoor zal de eindstemming nog wat langer op zich laten wachten.

Petities

Twee petities tegen de versoepeling van de abortuswet hebben intussen samen meer dan 10.900 handtekeningen verzameld in heel België. Onder hen ook 2.500 mensen die professioneel actief zijn in de gezondheidszorg. Dat meldt een van de initiatiefnemers, het Comité Bezorgde Ouders.

Door de termijn te verlengen “creëert het voorstel een lange periode met mogelijk belangrijke gevolgen voor de vrouw”, hekelen de initiatiefnemers. “De zorgverstrekkers maken zich ook ongerust dat de nodige reflexie verloren zal gaan door het afschaffen van de bedenktijd”, aldus www.abortus-avortement.be. “Zelfs in Nederland, waar de wetgeving vrijer is dan bij ons, wordt de bedenktijd op 5 dagen gehandhaafd. Meer dan 85 procent van de Europese landen beperken de wettelijke wachttijd tot 3 maanden of minder.”

Donderdag was er al een open brief van tien gynaecologen uit Vlaanderen en Wallonië tegen het huidige voorstel voor nieuwe aanpassingen aan de abortuswet. Anderzijds hebben zowat 1.500 zorgverleners een petitie van de vrijzinnige koepel deMens.nu ondertekend om het voorstel te steunen. Die petitie telt intussen in totaal bijna 18.500 handtekeningen, klonk het maandag.