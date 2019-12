Kamercommissie Buitenlandse Zaken stemt resolutie om kernwapens uit België te verwijderen ADN

17 december 2019

20u43

Bron: Belga 12 De Commissie Buitenlandse Zaken in de Kamer heeft vandaag een resolutie van sp.a en PS goedgekeurd om "zo snel mogelijk een stappenplan op te stellen om de kernwapens op Belgisch grondgebied te verwijderen". De socialisten vragen ook om het internationaal verbodsverdrag op kernwapens van juli 2017 te ondertekenen.

De discussie rond de aanwezigheid van kernwapens in ons land woedt al jaren. Het is een publiek geheim dat er kernwapens van het Amerikaanse leger op de basis van Kleine Brogel in Limburg zouden liggen, maar de regering heeft dat nog nooit bevestigd of ontkend.

Nieuwe bommen

De vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger door Amerikaanse F-35's heeft het debat opnieuw aangezwengeld. Op termijn zal het nieuwe toestel ook een nucleair wapen kunnen dragen. Concreet gaat het om een B61 model 12, oftewel de nieuwste versie van de B61's die op Kleine Brogel zouden liggen.



“We willen die nieuwe bommen niet, en we denken dat het moment gekomen is om serieus te spreken over de terugtrekking van kernbommen”, zegt PS-Kamerlid Christophe Lacroix, een van de indieners van het voorstel. Zo’n terugtrekking houdt volgens Lacroix in dat België bij de NAVO pleit voor een evolutie van het beleid van de organisatie rond nucleaire ontmanteling.

Ik ben voor een kernwapenvrije wereld, laat dat heel erg duidelijk zijn. Maar zolang Rusland en schurkenstaten als Noord-Korea er hebben moeten we er met de NAVO ook hebben Theo Francken

N-VA niet te spreken over de resolutie

De N-VA is alvast niet te spreken over de resolutie. “Zonder overleg, zonder enig nadenken over de geopolitieke situatie”, reageert Kamerlid Theo Francken op Twitter. “Als voorzitter van de Belgische delegatie voor de NAVO keur ik dit af. België heeft als slechte NAVO-leerling al niet veel marge. Ik ben voor een kernwapenvrije wereld, laat dat heel erg duidelijk zijn. Maar zolang Rusland en schurkenstaten als Noord-Korea er hebben moeten we er met de NAVO ook hebben.”

De socialisten kregen wel de steun van de groene fractie, die eerder al een wetsvoorstel in die zin indiende. “Het Belgische volk is hier nooit over gehoord. In andere NAVO-landen hebben er debatten plaatsgevonden die hebben geleid tot de terugtrekking van de wapens, of tot een weigering om er nieuwe op te slaan”, zegt Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati.

Sp.a en PS vragen niet alleen een stappenplan om de wapens weg te halen, maar tegelijkertijd ook de ratificatie van het internationaal verbodsverdrag op kernwapens, dat dateert van juli 2017. Dat verdrag werd in de Verenigde Naties aangenomen met 122 stemmen voor, maar verschillende andere landen, waaronder ook België, stemden toen niet mee.

