Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt straks bijeen over situatie aan de kust LH

11 augustus 2020

09u39

Bron: Belga, Radio 1 0 De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt straks om 10 uur bijeen om met bevoegd minister Pieter De Crem (CD&V) de situatie aan de kust te bespreken. Na de vechtpartij van zaterdag in Blankenberge en andere onregelmatigheden vroegen verschillende fracties om de commissie te laten samenkomen.

Ortwin Depoortere vroeg zondag zelf om een snelle bijeenkomst van de commissie. Hij en zijn partij lieten weten niet te spreken te zijn over de “vechtpartijen en rellen” in Knokke en Blankenberge. “Allochtone groepen jongemannen vochten er ruzies uit en gingen tekeer tegen de politie. In respons besloten de gemeentebesturen van Knokke en Blankenberge om tijdelijk dagjestoeristen te weren.” Die maatregelen komen volgens Vlaams Belang neer op “onaanvaardbare discriminatie van iedereen”.

Ook ondervoorzitter Koen Metsu (N-VA) wou snel met de commissie te willen vergaderen. “Oostende, Blankenberge, Knokke... Niet enkel de beelden zijn waanzinnig, maar vooral het gedrag bij bepaalde groepen jongeren kan niet langer door de beugel”, schreef hij zaterdagavond al.

“We worden geconfronteerd met een bepaalde situatie, een acuut probleem, en dat moeten wij nu de kop indrukken”, stelde Metsu in ‘De ochtend' op Radio 1. “Er heerst een gevoel van straffeloosheid. Ik denk dat wij enkel door harde maatregelen te nemen daar een antwoord op kunnen bieden. Het gaat over criminele feiten, over vechtpartijen en een volledig gebrek aan respect voor de politie”, stelt Metsu vast.

“We kunnen wel blijven praten, maar die probleemjongeren moeten wij confronteren met zwaardere straffen", aldus Metsu nog. Metsu denkt daarbij aan hogere geldboetes en een plaatsverbod voor de hele kust.