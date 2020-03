Kamer zet licht op groen voor volmachten, Senaat stemt deze voormiddag TT

27 maart 2020

05u36

Bron: Belga 0 De Kamer heeft gisterenavond het wetsvoorstel goedgekeurd dat de regering volmachten geeft in de strijd tegen het coronavirus. 104 Kamerleden stemden voor, acht leden stemden tegen en zestien leden hebben zich onthouden. De volmachten moeten het voor de regering-Wilmès mogelijk maken om maatregelen te nemen zonder daarvoor telkens de goedkeuring te moeten vragen van het parlement. Het gaat dan zowel om maatregelen op het vlak van volksgezondheid als om beslissingen die de socio-economische gevolgen van de coronacrisis moeten helpen opvangen.

PVDA stemde tegen. De radicaal linkse partij vreest dat de regering de volmachten gaat gebruiken om asociale maatregelen door te voeren. Vlaams Belang onthield zich. Eerder waren de volmachten al goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken. Daar waren dertien stemmen voor, een stem tegen van PVDA en twee onthoudingen van Vlaams Belang. Vandaag verhuist de wettekst naar de Senaat, waar de tekst wordt behandeld en gestemd.

De steunende partijen keurden nog een reeks amendementen goed. Die moeten het oorspronkelijke voorstel preciseren, op basis van het advies dat de Raad van State gisteren had uitgebracht. De amendementen die Vlaams Belang indiende, kregen geen groen licht. Ook N-VA keurde de volmachten uiteindelijk goed, nadat de amendementen rekening hielden met de opmerkingen van de Raad van State. “De kritiek van de Raad van State is op sommige vlakken zeer ernstig”, zei Kamerlid Joy Donné gisteren. “Dit gaat over een delegatie van machten aan de regering, waardoor het parlement de facto buitenspel wordt gezet. Het spreekt voor zich dat we daar uitermate omzichtig mee moeten omgaan.”

“Niet gebruiken voor ideologische hervormingen”

Vanop de regeringsbanken benadrukte vicepremier David Clarinval (MR) nog eens dat het wetsvoorstel enkel en alleen kadert in de strijd tegen de coronacrisis. “We gaan de bijzondere machten niet gebruiken om ideologische hervormingen door te voeren”, verzekerde Clarinval.

Clarinval voegde eraan toe dat de regering niet voor haar plezier dergelijke forse maatregelen neemt, zoals een samenscholingsverbod en de sluiting van winkels. “Voor een liberaal doen zulke maatregelen die de individuele vrijheden beperken, pijn aan het hart. Dit is geen politiek opportunisme. Deze maatregelen zijn nodig.”

Controlecommissie

Minister Clarinval wees ook op de betrokkenheid van het parlement - de Kamer zal nog een bijzondere commissie oprichten voor de opvolging van de coronamaatregelen. Concreet zullen de leden de regering er kunnen ondervragen over de koninklijke besluiten die ze neemt. Ook zal de commissie zich kunnen buigen over de eventuele verlenging van de volmachten na drie maanden en KB’s omzetten in wet. De volmachtenwet schrijft immers voor dat de Kamer de beslissingen van de regering na maximaal een jaar moet ratificeren. Andere corona-gerelateerde thema’s kunnen in de gewone commissies worden behandeld.

Clarinval wees er ook op dat na drie maanden de Kamer zal moeten stemmen over een eventuele eenmalige verlenging van de volmachten, eveneens voor drie maanden. Ook zal bij elke beslissing het advies van de Inspectie Financiën worden gevraagd. Er werd ook beslist dat de Kamer tijdens de paasvakantie kan vergaderen en dus niet per definitie twee weken dichtgaat.