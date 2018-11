Kamer zet licht op groen voor identiteitskaart met digitale vingerafdrukken jv

14 november 2018

19u47

Bron: belga 0 De plenaire Kamer heeft het licht op groen gezet voor het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat digitale vingerafdrukken toevoegt aan de identiteitskaart, zoals dat nu al het geval is voor het paspoort. De maatregel moet helpen in de strijd tegen identiteitsfraude.

De uitrol gaat van start in april 2019 en zou ongeveer tien jaar beslaan, de periode die nodig is om alle identiteitskaarten te vernieuwen.

De identiteitskaart zal dan een digitaal beeld bevatten van de afdrukken van de rechter- en linkerwijsvinger. De digitale vingerafdrukken worden niet gestockeerd of gecentraliseerd. De gegevens worden beschermd door een certificaat dat ervoor moet zorgen dat enkel bevoegden er toegang toe krijgen.

Privacy

De Privacycommissie had een ongunstig advies afgeleverd over de toevoeging van de vingerafdrukken aan de identiteitskaart, maar de regering oordeelde dat de maatregel kadert in de aanbevelingen van de Europese Commissie.

Het wetsontwerp maakt het overigens ook mogelijk dat het Rijksregister voortaan nutsbedrijven, telecomoperatoren, verzekeringsmaatschappijen enzovoort automatisch contacteert indien een klant verhuist, overlijdt of van naam verandert. Vandaag komt daar een hele hoop rompslomp bij kijken.

Jambon benadrukt wel dat de burger uitdrukkelijk toestemming moet geven.