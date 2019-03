Kamer zal wellicht zelf beslissen om werkzaamheden op te schorten TT

15 maart 2019

17u48

Bron: Belga 0 De Kamer zal wellicht zelf beslissen om haar werkzaamheden feitelijk op te schorten tot de dag van de verkiezingen, 26 mei. Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zal daarover woensdag een voorstel formuleren na bilateraal overleg met de fractieleiders. Dat laat hij weten in een mededeling na zijn ontmoeting met premier Charles Michel (MR).

Bracke stelt dat er drie mogelijkheden zijn voor het afronden van de parlementaire werkzaamheden in aanloop naar de parlementsverkiezingen van 26 mei. Ofwel raken Kamer, Senaat en regering het eens over een lijst van voor herziening vatbaar verklaarde artikelen van de Grondwet, en dan wordt de Kamer automatisch ontbonden. Ofwel stelt de regering voor de Kamer te ontbinden. Als een meerderheid van de Kamerleden dat voorstel aanneemt, is de Kamer ontbonden. Ofwel beslist de Kamer zelf haar werkzaamheden te schorsen tot de dag van de verkiezingen.

Siegfried Bracke acht het weinig waarschijnlijk dat er de volgende legislatuur een grondwetswijziging komt. "Maar het komt vanzelfsprekend de Commissie Grondwet én de plenaire vergadering van de Kamer toe daarover finaal te beslissen". De commissie Grondwet buigt zich dinsdag een eerste keer over wat in dat verband mogelijk is.

De Kamervoorzitter heeft uit het overleg met de premier geleerd dat de regering niet de bedoeling heeft een ontbindingsbesluit aan de Kamer ter goedkeuring voor te leggen. Bijgevolg rest volgens Bracke alleen de laatste mogelijkheid, waarbij de werkzaamheden feitelijk worden geschorst tot de dag van de verkiezingen. In noodsituaties kan, vergelijkbaar met de regeling in vakantieperiodes, de plenaire vergadering altijd worden samengeroepen, aldus de Kamervoorzitter, die na bilateraal overleg met de fractievoorzitters woensdag op de Conferentie van de Voorzitters een voorstel zal doen.