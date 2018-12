Kamer wil regeerverklaring en vertrouwensstemming, premier Michel weigert voorlopig JVH TMA ADN

12 december 2018

14u32 44 Op vraag van de oppositie kwam premier Charles Michel vanmiddag naar de plenaire vergadering van de Kamer. Daar kregen parlementsleden de kans om hem vragen te stellen over de nieuwe samenstelling van de federale regering , nu N-VA er geen deel meer van uit maakt.

Omdat N-VA afgelopen weekend uit de federale regering stapte, moet premier Charles Michel (MR) verder met een minderheidsregering. Dat werpt heel wat vragen op. Daarom kwam Michel speciaal een dag vroeger naar de plenaire vergadering dan gebruikelijk is. De centrale vraag: komt het volgende week tot een vertrouwensstemming over de nieuw samengestelde ploeg?



Premier Michel kaatste de bal vanmiddag terug naar de oppositie. “Wie vervroegde verkiezingen wil, moet een motie van wantrouwen indienen”, zo wees hij de oppositie op zijn “verantwoordelijkheid”. Sp.a en Groen dienden daarop een motie in om de premier uiterlijk tegen dinsdag om een regeerverklaring en een vertrouwensstemming te vragen. Die motie werd goedgekeurd, N-VA gaf de doorslaggevende stem. Michel is niet van plan in te gaan op de motie. Omdat de regering slechts een derde van de zetels achter zich heeft, zou het zo’n stemming wellicht niet overleven.