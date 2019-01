Kamer wil discriminatie in fiscale behandeling aanvullend pensioen wegwerken kv

30 januari 2019

18u48

Bron: Belga 0 De Kamercommissie Financiën heeft vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd dat een discriminatie wegwerkt in de fiscale behandeling van het aanvullend pensioen. Mensen met een volledige loopbaan die voor hun 65 jaar stoppen met werken, zullen binnenkort niet langer hogere belastingen moeten betalen op hun aanvullend pensioen.

Wie zijn aanvullend pensioen opneemt op 65 jaar, betaalt daarop 10 procent belastingen. Wie dat vroeger doet dan de wettelijke pensioenleeftijd, betaalt nu een hoger belastingtarief.

"Op die manier wil de overheid mensen stimuleren om langer aan het werk te blijven, een principe dat we ten volle steunen", zegt Sonja Becq (CD&V), die het wetsvoorstel indiende. "Alleen heeft de wetgever enkel rekening gehouden met de pensioenleeftijd en niet met de lengte van iemands loopbaan. Je kan immers ook op pensioen met een volledige loopbaan van 45 gewerkte jaren vooraleer je 65 jaar bent. Wie op zijn of haar 18 jaar de arbeidsmarkt betrad, kan dus vóór de leeftijd van 65 jaar op pensioen met volledige opbouw van rechten. Dat betekent dat je ondanks het bereiken van een volledige loopbaan toch aan een hoger percentage belast wordt op het aanvullend pensioen. Dit hogere percentage staat vastgesteld op 16,5 % voor iemand die op 62 jaar op pensioen gaat. Dat is een aanzienlijke slok op de borrel", zegt Becq.

Het wetsvoorstel, dat nog door de plenaire Kamer moet, zal ervoor zorgen dat ook mensen met een volledige loopbaan van 45 jaar aan het tarief van 10% worden belast.