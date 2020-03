Kamer wijst vraag van advocaat Van Steenbrugge voor onderzoek naar euthanasieproces af kv

12 maart 2020

19u26

Bron: Belga 8 De Kamer heeft vandaag nipt een motie verworpen die de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) vroeg om een onderzoek te voeren naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het zogenaamde euthanasieproces rond Tine Nys. Van de 150 Kamerleden stemden er 73 voor, terwijl er voor zo'n onderzoek een meerderheid van 76 leden vereist is.

Walter Van Steenbrugge, advocaat van huisarts Joris Van Hove, had in een brief aan het parlement om zo'n onderzoek gevraagd. Hij zegt al langer dat de katholieke kerk een belangrijke rol heeft gespeeld in het feit dat de zaak voor assisen moest komen.

In een ordemotie stelde sp.a bij monde van Karin Jiroflée vandaag voor om op die vraag in te gaan en de HRJ dus om een onderzoek te vragen. De motie kreeg 73 ja-stemmen achter zich (sp.a, PS, Ecolo-Groen, PVDA, Open Vld en de meeste cdH'ers). Er waren 41 tegenstemmen (N-VA en Vlaams Belang), CD&V, MR en één cdH'er onthielden zich. Voor de goedkeuring van de motie was echter de steun van een meerderheid van alle 150 Kamerleden nodig. Er waren dus drie stemmen te kort.

De tegenstanders van de motie vinden dat het niet aan de Kamer maar aan de HRJ zelf toekomt om te beslissen of zo'n onderzoek nodig is. "als de HRJ een onderzoek wil voeren, moet ze daar zelf het initaitief voor nemen", zei Marijke Dillen (Vlaams Belang). "Dit goedkeuren zou een ordemotie van wantrouwens zijn jegens de HRJ", zei N-VA-fractieleider Peter De Roover.



CD&V heeft zich bij de stemming onthouden, na een nochtans vurig pleidooi van fractieleider Servais Verherstraeten om "politiek en controle op de rechterlijke macht niet met elkaar te vermengen".

Open Vld steunde de vraag naar een onderzoek. "Het is moeilijk voor de rechterlijke macht om zich te verdedigen. Een onderzoek zou goed zijn voor de sereniteit", zei Katja Gabriëls. Ook de groenen waren voor een onderzoek. "Het is niet aan ons om te oordelen of die verwijten heen en weer kloppen. We hebben een instantie om dat te onderzoeken", zei Stefaan Van Hecke (Groen).