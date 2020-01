Kamer werkt aan maatregelen om jobverlies door brexit te beperken HR

22 januari 2020

13u01

Bron: Belga 0 Binnenland De Kamercommissie Sociale Zaken keurde vandaag een wetsvoorstel van Nahima Lanjri (CD&V) goed met maatregelen die het jobverlies bij Belgische bedrijven ten gevolge van de brexit moet beperken. Omdat de finale tekst grondig werd gewijzigd, vroegen N-VA en Open Vld een tweede lezing.

Eind deze maand stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Tot eind dit jaar is er echter een overgangsperiode, waarin het VK en de EU een akkoord moeten proberen te vinden over hun toekomstige handelsrelaties. Komt er geen akkoord, dan dreigt een harde brexit, die volgens het Planbureau kan leiden tot een verlies van 42.000 jobs in ons land.

Om dat jobverlies tegen te gaan, werkte Lanrji, met de steun van MR, Open Vld en cdH, een wetsvoorstel uit dat zijn inspiratie vond in de crisismaatregelen die ook tijdens de financiële crisis na 2009 van kracht waren. Zo zouden ondernemingen erkend worden als werkgever in moeilijkheden ten gevolge van de brexit als hun omzet, productie of bestellingen dalen met ten minste 5%.

Arbeidsduurvermindering

Eens erkend, zullen bedrijven een beroep kunnen doen op drie ondersteuningsmaatregelen. Ze kunnen kiezen voor een specifiek systeem van economische werkloosheid. Werknemers zouden ook tijdelijke individuele arbeidsduurvermindering kunnen krijgen, met een compensatie voor loonverlies. Of bedrijven kunnen collectieve arbeidsduurvermindering invoeren en hiervoor een vermindering van sociale bijdragen krijgen.

De Kamercommissie keurde een pak amendementen goed, waaronder een amendement van sp.a dat bijkomend sociaal overleg voorziet. Verschillende fracties vrezen dat dit de procedure veel te zwaar zal maken. N-VA en Open Vld vroegen alvast een tweede lezing, zodat de definitieve goedgekeuring is uitgesteld.