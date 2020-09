Kamer van inbeschuldigingstelling buigt zich over controle van onderzoek in zaak-Chovanec LH

28 september 2020

14u46

Bron: Belga 0 De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van het hof van beroep in Bergen heeft deze ochtend een hoorzitting gehouden in het kader van de zaak-Chovanec. De burgerlijke partijen in de zaak hadden een controle van het onderzoek gevraagd.

Jozef Chovanec overleed in februari 2018 in Charleroi, nadat de Slovaak hardhandig was aangepakt door agenten van de luchtvaartpolitie. De beelden van de interventie, die eind vorige maand in de media verschenen, leidden tot publieke verontwaardiging.

De onderzoeksrechter van Charleroi had zijn onderzoek afgerond zonder iemand te beschuldigen. Volgens de familie van het slachtoffer werden er verschillende fouten gemaakt tijdens de arrestatie van Chovanec en bij de tussenkomst in de cel.



Het onderzoek komt er nu om te controleren of Justitie naar behoren heeft gewerkt in deze zaak. "Het dossier is tegen X, we willen namen in plaats van deze X", zei Ann Vandesteen, advocaat van de familie van het slachtoffer, bij het verlaten van de hoorzitting.

De KI doet op maandag 12 oktober uitspraak over de zaak.