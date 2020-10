Kamer van inbeschuldigingstelling beveelt reconstructie in zaak-Chovanec AW

12 oktober 2020

19u30

Bron: Belga 12 De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van het hof van beroep van Bergen heeft vandaag een reconstructie van de feiten bevolen in de zaak-Chovanec. Het onderzoek in de zaak blijft in handen van de rechter die het momenteel voert.

De 38-jarige Jozef Chovanec overleed in februari 2018 in Charleroi, nadat de Slovaak hardhandig was aangepakt door agenten van de luchtvaartpolitie. De beelden van de interventie, die eind augustus in de media verschenen, leidden tot publieke verontwaardiging. Ministers en toplui van de politie moesten uitleg komen geven tijdens een parlementaire commissie.



De onderzoeksrechter van Charleroi had zijn onderzoek afgerond zonder iemand te beschuldigen. Volgens de familie van het slachtoffer werden er verschillende fouten gemaakt tijdens de arrestatie van Chovanec en bij de tussenkomst in de cel.

Reconstructie

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft een reconstructie van de feiten bevolen op de luchthaven, van het moment waarop Jozef Chovanec in het vliegtuig stapte tot het moment waarop hij overgebracht werd naar het ziekenhuis. “Een zeer goede zaak”, aldus meester Lievens Leroy, advocaat van de burgerlijke partij.

De KI besliste ook om de zaak in handen te laten van de rechter die het onderzoek momenteel voert. De burgerlijke partijen hadden om omkadering gevraagd en de procureur-generaal wilde dat de rechter vervangen zou worden, om nog andere redenen dan die aangehaald door de burgerlijke partij.