Kamer steunt Europees Parlement: “LGBTQ+-vrije zones druisen in tegen normen en waarden EU” JTO

17 juni 2020

16u33

Bron: Belga 0 De Commissie Buitenlandse Betrekkingen in de Kamer heeft woensdag een voorstel van resolutie goedgekeurd waarin de regering wordt gevraagd de LGBTQ+-vrije zones die verschillende gemeenten in Polen hebben ingevoerd, streng te veroordelen. Het voorstel van sp.a-Kamerlid John Crombez en collega's Goedele Liekens (Open Vld) en Christophe Lacroix (PS) werd unaniem goedgekeurd, op onthoudingen bij Vlaams Belang na.

Een tachtigtal gemeenten in Polen maakt intussen gebruik van de LGBTQ+-vrije zones. Er wordt niet letterlijk gecontroleerd op de aanwezigheid van holebi's of transgenders, maar Gay Prides en dergelijke zijn er wel verboden. De conservatieve Poolse regeringspartij PiS heeft sowieso een bedenkelijk palmares op het vlak van homorechten. Zo noemde president Andrzej Duda LGBT-rechten onlangs nog een “ideologie die vernietigender is dan het communisme”.

Holebi-vrije zones streng veroordeeld

Polen werd eerder al in het Europees Parlement op de vingers getikt. Ook de Belgische Kamer volgt nu. De resolutie van John Crombez, Goedele Liekens en Christophe Lacroix vraagt de federale regering om de zones streng te veroordelen en duidelijk aan te geven dat de Poolse aanpak ingaat tegen de normen en waarden van de Europese Unie. De Kamer vraagt de regering ook om de Poolse ambassadeur in ons land op het matje te roepen.