Kamer stemt vraag van oppositie weg om oprichting onderzoekscommissie over humanitaire visa bij hoogdringendheid te behandelen KVE

31 januari 2019

19u59

Bron: Belga 0 De Kamer heeft niet ingestemd met de vraag van PS en cdH om de oprichting van een onderzoekscommissie rond de toekenning van humanitaire visa bij hoogdringendheid te behandelen. N-VA, CD&V, Open Vld en MR stemden die vraag tot hoogdringendheid weg.

De manier waarop humanitaire visa toegekend worden is voorwerp van debat sinds bekend raakte dat het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam ervan verdacht wordt dat hij voor grof geld heeft gezorgd dat Syriërs op lijsten voor humanitaire visa terechtkwamen.

Verschillende Kamerleden stellen vragen naar de rol die het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) daarbij heeft gespeeld. Deze week zijn daarover hoorzittingen gestart in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer.

Hoorzitting met Francken

CdH en PS willen echter verder gaan en een onderzoekscommissie oprichten, omdat die een dwingender karakter heeft. Ze stelden ook dat er nog steeds geen datum was vastgelegd om ex-staatssecretaris Francken te ondervragen. Voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Brecht Vermeulen (N-VA) zei vanavond in de plenaire vergadering dat de hoorzitting met Francken op 12 of 13 februari zou plaatsvinden. Bij de MR is te horen dat ze de oprichting van een onderzoekscommissie op dit moment voorbarig vinden, maar dat die er alsnog kan komen mochten er nieuwe elementen opduiken.

