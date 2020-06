Kamer maakt reddingsstrook bij file verplicht kv

11 juni 2020

22u22

Bron: Belga 23 Automobilisten worden binnenkort verplicht bij file op de autosnelweg een reddingsstrook vrij te laten. De plenaire Kamer heeft daarvoor vandaag een wetsvoorstel van Joris Vandenbroucke (sp.a) goedgekeurd. Bedoeling is dat bestuurders indien er een file ontstaat, spontaan een brede strook vrijlaten zodat de hulpdiensten snel ter plaatse kunnen komen bij bijvoorbeeld een aanrijding.

Een reddingsstrook is een tussenruimte die ontstaat wanneer de voertuigen bij filevorming op de linkerrijstrook naar links uitwijken en de voertuigen op de rijstroken daarnaast naar rechts. Het goedgekeurde voorstel verplicht weggebruikers om bij file op autosnelwegen automatisch zo'n reddingsstrook te creëren.

"Dit bestaat nu al in Duitsland, Hongarije en Luxemburg en met succes", weet sp.a-Kamerlid Vandenbroucke, die erop wijst dat de hulpdiensten, zoals ambulanciers en brandweermannen, er grote voorstander van zijn.



Vandaag moeten automobilisten pas uitwijken wanneer ze een sirene horen. "Dat zorgt voor veel gewriemel van voertuigen in alle richtingen en hindert onze hulpdiensten vaak meer dan dat we ze helpen", aldus Vandenbroucke. De pechstrook is volgens hem geen goed alternatief, want die is er niet overal, wordt onderbroken door op- en afritten en vaak liggen er obstakels op.