Kamer keurt "noodbegroting" goed kv

20 december 2018

21u26

Bron: Belga 1 De Kamer heeft vandaag de "noodbegroting" goedgekeurd die ervoor moet zorgen dat de overheid volgend jaar kan functioneren. De zogenaamde Financiewet geeft de regering voor drie maanden de toestemming om uitgaven te doen. Daarnaast keurde de Kamer vandaag ook een wetsontwerp goed dat de buitengewone kosten voor kinderen van gescheiden ouders regelt.

De noodbegroting is nodig omdat de ontwerpbegroting die de regering-Michel indiende, niet gestemd raakte. Zonder de Financiewet zou de overheid na nieuwjaar geen belastingen kunnen heffen of uitgaven kunnen doen. Zo zou ze de lonen van het overheidspersoneel niet meer kunnen betalen of geen facturen meer kunnen vereffenen.

De Kamer geeft de regering nu voorlopige kredieten voor drie maanden. Die kredieten zijn berekend op basis van de laatste begroting die door het parlement werd goedgekeurd, de begroting van dit jaar dus. Daarvan wordt drie twaalfden - voor drie maanden dus - genomen, vandaar ook de benaming "voorlopige twaalfden".

Enkel Vlaams Belang stemde tegen, de PVDA onthield zich.

Buitengewone kosten voor kinderen van gescheiden ouders

De Kamer keurde vandaag ook een wetsontwerp van justitieminister Koen Geens (CD&V) goed dat de buitengewone kosten voor kinderen regelt. Dat moet onnodige discussies voorkomen na een echtscheiding indien er onvoorziene kosten opduiken die niet onder de gewone onderhoudsbijdragen vallen.

Buitengewone kosten zijn kosten die voortkomen uit toevallige of onvoorziene gebeurtenissen. Concrete voorbeelden zijn medische kosten zoals een bril of een rolstoel, kosten voor schoolactiviteiten zoals de huur van een studentenkamer of de aankoop van een pc, of bijvoorbeeld rijlessen of lidmaatschap van een theatergezelschap.

Hetzelfde wetsontwerp maakt het voor mensen ook mogelijk om meer voorzorgen te nemen voor het geval ze wilsonbekwaam zouden worden, bijvoorbeeld door een coma of dementie. Nu kan je alleen voorzorgsmaatregelen nemen wat betreft transacties met betrekking tot het vermogen. Met deze wijziging kan je bijvoorbeeld ook bepalen waar je wil verblijven of in welk rusthuis je terecht wil komen.

Resolutie voor sterkere klimaatambities

Daarnaast keurde de Kamer vandaag een voorstel van resolutie goed waarin Ecolo-Groen aandringt op sterkere Belgische klimaatambities. Socialisten, liberalen, CD&V, cdH, DéFI en PVDA steunden de tekst. N-VA en Vlaams Belang onthielden zich. Vuye&Wouters en PP stemden tegen.

De resolutie vraagt dat België zich aansluit bij de groep landen die ervoor pleiten om de doelstellingen rond het terugdringen van broeikasgassen tegen 2030 naar boven te herzien. Ons land zou ervoor moeten ijveren dat Europa de uitstoot tegen 2030 laat dalen tot 55 procent van de uitstoot in 1990. Tegen 2050 zou die uitstoot 95% lager moeten liggen dan in 1990. De resolutie vraagt dat het Nationale Energie- en Klimaatplan wordt aangepast met maatregelen die toelaten om die doelstellingen te halen.