Kamer keurt maatregelen tegen malafide vastgoedmakelaars goed

21u36

Bron: Belga 0 BELGA De plenaire Kamer heeft vandaag unaniem een wetsontwerp goedgekeurd met maatregelen tegen oneerlijke vastgoedmakelaars. Zo wordt het binnenkort mogelijk voor gedupeerden om een gerechtelijke spoedprocedure te staren voor bewarende maatregelen tegen malafide makelaars. Vastgoedmakelaars worden ook verplicht een afgescheiden derdenrekening te gebruiken.

Met die spoedprocedure willen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en zijn collega van Middenstand Denis Ducarme (MR) voorkomen dat malafide vastgoedmakelaars nog meer slachtoffers maken en verder schade berokken aan de sector. Bedoeling is dat de informatie ook verschijnt op de website van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (VIF), waar hij voor iedereen zichtbaar is.

Daarnaast zullen vastgoedmakelaars in de toekomst over een derdenrekening moeten beschikken, net zoals notarissen, advocaten en gerechtsdeurwaarders. CD&V-Kamerlid Raf Terwingen had daarvoor geijverd. Zo'n rekening moet voorkomen dat er een vermenging bestaat tussen het privévermogen en het professionele vermogen. Het geld dat klanten hen toevertrouwen, wordt op die manier beter beschermd. Het zal bijvoorbeeld buiten een eventueel faillissement vallen.