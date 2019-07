Kamer keurt derde luik van ‘noodbegroting’ goed N-VA en Vlaams Belang stemmen tegen HAA

18 juli 2019

16u46

Bron: Belga 0 De plenaire Kamer heeft het derde luik van de voorlopige twaalfden - de noodbegroting voor de federale overheid - goedgekeurd.

Door de val van de regering eind vorig jaar keurde het parlement geen echte begroting voor dit jaar goed. Om te voorkomen dat de overheid geen lonen en uitkeringen meer zou kunnen uitbetalen of geen facturen meer zou kunnen vereffenen, wordt er een noodbegroting gestemd met zogenaamde voorlopige twaalfden. Dat houdt in dat de overheid elke maand maar een twaalfde van het budget van 2018 mag uitgeven. Het is de derde luik van de voorlopige twaalfden waar de Kamer zich ditmaal over moest buigen.

N-VA en Vlaams Belang stemden tegen het wetsontwerp. Zij hadden een aantal amendementen ingediend die werden weggestemd. PVDA onthield zich. Het debat was een herhaling van de discussie die vorige week in de bevoegde Kamercommissie werd gevoerd. N-VA vindt dat de regering in lopende zaken nieuw beleid voert, ook al beschikt die slechts over 38 op 150 Kamerzetels. CD&V en Open Vld vinden dat N-VA en PS als grootste partijen in elke taalgroep hun verantwoordelijkheid moeten nemen om snel aan tafel te zitten om een volwaardige regering te vormen.

Aangezien die regeringsvorming nog even kan duren, pleit CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten ervoor om de volgende schijf van de voorlopige twaalfden - die in het najaar gestemd moet worden - een "upgrade" te geven tot een soort minibegroting.