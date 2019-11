Kamer draagt Yasmine Kherbache voor als rechter bij het Grondwettelijk Hof ADN

14 november 2019

17u10

Bron: Belga 0 De Kamer draagt sp.a-Kamerlid Yasmine Kherbache voor als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Haar kandidatuur is vandaag met de vereiste tweederdemeerderheid goedgekeurd.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit zes juristen en zes voormalige parlementsleden met minstens vijf jaar ervaring op de teller. De kandidaten moeten minstens veertig jaar oud zijn. De Kamer en de Senaat leggen afwisselend een lijst met kandidaten voor. Formeel moet het parlement twee kandidaten voordragen, waaruit de regering dan zal kiezen. De Kamer duidde Kherbache aan als eerste kandidaat, haar partijgenoot Jan Bertels als tweede kandidaat, maar de keuze van de regering zal dus bij Kherbache komen te liggen.

Afstand van Algerijnse nationaliteit

Yasmine Kherbache zal Erik Derycke opvolgen bij het Grondwettelijk Hof. De gewezen minister van Buitenlandse Zaken, eveneens een socialist, maakt sinds 2001 deel uit van het Hof en heeft de pensioenleeftijd van 70 jaar bereikt.



Yasmine Kherbache is de dochter van een Belgische moeder en een Algerijnse vader en heeft dus de dubbele nationaliteit. In Gazet van Antwerpen liet ze vandaag weten dat ze afstand doet van haar Algerijnse nationaliteit, hoewel dat geen vereiste is voor haar functie bij het Grondwettelijk Hof. N-VA-fractieleider Peter De Roover zei dat zijn partij dit "apprecieert". Vlaams Belang riep op om bij de geheime stemming geen naam in te vullen om zo de "politieke benoemingen" bij het Grondwettelijk Hof te stoppen.

Advocate

Kherbache begon haar carrière als advocate en ging pas in 2004 in de politiek. Ze werd toen adjunct-kabinetschef van minster Frank Vandenbroucke. Later werkte ze ook voor minister Ingrid Lieten en werd ze kabinetschef van premier Elio Di Rupo. In 2012 werd ze verkozen in de Antwerpse gemeenteraad, waar haar partij sp.a wel in de oppositie belandde. In 2014 werd ze verkozen voor het Vlaams Parlement en bij de verkiezingen van mei dit jaar raakte ze verkozen in de Kamer.

“Dankbaar en vereerd”

“Ik ben dankbaar en vereerd dat de Kamer mijn kandidatuur goedgekeurde. Voor de jurist in mij, die graag wikt en weegt, is dit een geweldige uitdaging. Tijdens heel mijn loopbaan - als advocaat, kabinetschef en volksvertegenwoordiger - heb ik altijd aan oplossingen gewerkt voor institutionele knopen, complexe rechtsvragen en maatschappelijke vraagstukken. Die kennis en ervaring wil ik nu heel graag bij het Grondwettelijk Hof inzetten”, zegt Kherbache in een reactie op haar voordracht.