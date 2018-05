Kamer breidt rem op lonen verder uit kg

23 mei 2018

12u42

Bron: Belga 0 De Kamercommissie Grondwetsherziening heeft de regel aangescherpt die voorschrijft dat parlementsleden die nog andere publieke functies bekleden, niet meer mogen verdienen dan 150 procent van hun normale parlementaire wedde. De commissie voert daarmee een aanbeveling uit van de werkgroep politieke vernieuwing. De plenaire Kamer moet de tekst ook nog goedkeuren.

De 150 procent-regel bestaat vandaag al, bijvoorbeeld voor burgemeesters en schepenen die ook in het parlement zetelen. Bedoeling van de werkgroep was de wetgeving daarrond volledig sluitend te maken, maar ook om ze uit te breiden.

Daardoor worden vanaf de volgende legislatuur ook zitjes in raden van bestuur, adviesraden en directiecomités meegeteld in intercommunales en interprovinciale verenigingen, maar ook van rechtspersonen waarbinnen de overheid een overheersende invloed uitoefent.

Bijzondere functies

Normaal gezien zou de commissie woensdag ook stemmen over het voorstel waardoor de zogenaamde bijzondere functies mee worden genomen. Het gaat bijvoorbeeld over het fractieleiderschap, het commissievoorzitterschap of lidmaatschap van het Bureau. Maar omdat de juridische dienst van de Kamer nog met een technische bemerking kwam aandraven, beslisten de leden die stemming een week uit te stellen.

Voor alle duidelijkheid: voor de verloning van de Kamervoorzitter werd een andere regeling afgesproken. Voor hem geldt dat hij hetzelfde loon krijgt als de premier plus een euro - de zogenaamde premiernorm.