Kamer bestudeert alternatieve locatie voor regeerverklaring: "Desnoods in het Koninklijk Circus, de Ancienne Belgique of de Vooruit"

24 september 2020

15u07

Bron: Belga 12 Opdat alle parlementsleden de regeerverklaring van volgende week zouden kunnen bijwonen, zoekt de Kamer naar een alternatieve locatie. Dat heeft Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) gezegd aan het begin van de plenaire zitting. Wegens de coronaregels kunnen niet alle parlementsleden tegelijkertijd in de plenaire zaal van de Kamer plaatsnemen.

Op 1 oktober is er een regeringsverklaring gepland. Jean-Marie Dedecker (onafhankelijke) drong er donderdag op aan dat alle parlementsleden die zitting fysiek zouden kunnen bijwonen, "desnoods in het Koninklijk Circus, de Ancienne Belgique of de Vooruit".

Kamervoorzitter Dewael zei dat de kwestie al besproken is op de conferentie van fractievoorzitters. Er wordt gezocht naar een alternatieve locatie, zodat alle Kamerleden de regeerverklaring zouden kunnen bijwonen. Het meest evidente, volgens Dewael, zou zijn mocht dit in de plenaire zaal van het Europees Parlement in Brussel kunnen. Maar voorlopig is niets dus beslist.

