Kalmere avondspits dan normaal, maar let op voor gladde wegen

16u40 0 Pieterjan Luyten De Brusselse buitenring, gisteren. Kommer en kwel gisteren op de autowegen, met meer dan 1.000 kilometer file. Opvallend rustig is het vandaag. Net als de ochtendspits - met wachttijden die niet hoger lagen dan een gemiddelde dinsdagochtend - is ook de avondspits kalm van start gegaan. Dat zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt wel voor gladde wegen.

"Er staat momenteel ‘slechts’ 30 kilometer file, terwijl de filebarometer doorgaans op dit uur al 90 kilometer haalt", meldde Bruyninckx rond 16.20 uur. Dat het vlotter loopt dan anders zou weleens kunnen liggen aan het feit dat velen het zich deze ochtend niet durfden te riskeren en dus van thuis uit hebben gewerkt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Vlaams Verkeerscentrum en de federale wegpolitie raden bestuurders wel aan om waakzaam te zijn. "De meeste wegen liggen er momenteel nat bij door de gesmolten sneeuw. Door opklaringen kan de temperatuur plots sterk dalen. In combinatie met een nat wegdek kan dit lokaal leiden tot ijsplekken en gladheid. Laat je niet verrassen: ijsplekken zijn gevaarlijk en kunnen tot slippartijen leiden", aldus het AWV. "Wie de baan op moet, vragen we zijn rijstijl aan te passen aan de toestand van de weg. Een aangepaste snelheid en voldoende afstand houden is zeker aangewezen."

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft afgelopen nacht al stevig doorgewerkt om de wegen allemaal sneeuwvrij en berijdbaar te krijgen. Rond half zes deze ochtend lagen de belangrijkste verkeersassen van ons land er goed bij. Na enkele sneeuwbuien deze ochtend, is het in Vlaanderen droog gebleven deze namiddag. Sneeuw ruimen om de avondspits vlot te laten verlopen, was dus niet nodig.

Reële kans op gladde wegen tijdens de avondspits. Door opklaringen en de natte wegen kunnen er lokaal ijsplekken en gladheid ontstaan. Wees voorzichtig. pic.twitter.com/FEem4lhZCK AWV(@ wegenenverkeer) link

Het is opmerkelijk rustig bij de start van deze avondspits. ‘Slechts’ 30km file, terwijl onze filebarometer doorgaans op dit uur al 90km haalt. Blijf in elk geval voorzichtig op de weg, want de komende uren is gladheid mogelijk door aanvriezend smeltwater. Ijsplekken! pic.twitter.com/0cq5J9U3bG Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link