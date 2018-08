Kalkoenschnitzels Volibon teruggeroepen wegens aanwezigheid stukjes plastic TTR

14 augustus 2018

14u17

Bron: Belga 0 Het bedrijf Volys Star roept kalkoenschnitzels van het merk Volibon terug omdat de mogelijke aanwezigheid van stukjes harde blauwe plastic is aangetoond. Het product werd verdeeld via OKay-winkels, klinkt het vandaag in een persbericht.

Het gaat om kalkoenschnitzels die per twee verpakt zijn op een geel schaaltje. De schnitzels hebben als uiterste consumptiedata 20/08/18, 24/08/18 en 27/08/18.

Het lotnummer van het product dat wordt teruggeroepen, is 43151. De kalkoenschnitzels werden verkocht van 02/08/18 tot 13/08/18 en werden verdeeld via OKay.

Volys Star vraagt de klanten om het product niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt. Wie vragen heeft, kan Volys Star bereiken op het nummer 051 33 50 20.

In samenspraak met het federaal voedselagentschap FAVV besliste Volys Star om het product uit de verkoop te halen.