Kajakken mag, kajaks verhuren niet

01 mei 2020

18u40

Bron: Belga 0 Kajakverhuurbedrijven zullen hun activiteiten maandag niet hervatten. "We worden beschouwd als een toeristische attractie en niet als een verhuurder van sportmateriaal", verduidelijkt Stéphane Marin, voorzitter van de Waalse kajakverhuurders. "Alleen mensen met een kajak in hun bezit kunnen vanaf maandag hun sport opnieuw beoefenen."

Op de nationale veiligheidsraad van 24 april werd een aantal maatregelen versoepeld. Zo kondigde premier Sophie Wilmès aan dat buitenactiviteiten, waar de social distancing kan gehandhaafd worden, mogen hervat worden op 4 mei. Zo werd kajak als voorbeeld gegeven en dat leidde tot heel wat reacties op sociale media.

De Waalse federatie van kajakverhuurders (FLK) maakte vrijdag evenwel bekend dat kajakverhuur nog niet is toegestaan. "We zijn erg blij dat de premier aan onze sport heeft gedacht", aldus Stéphane Marin van het FLK, "maar kajakverhuurbedrijven worden beschouwd als een toeristische attractie en daarom kunnen we nog niet openen. Ik denk dat het grote publiek dat uiteindelijk wel goed heeft begrepen. Onze verhuurbedrijven werden de voorbije de week niet overspoeld met telefoontjes.”

Voor de FLK moeten er overigens nog heel wat watertjes doorzwommen worden vooraleer de kajakverhuur kan hervat worden in Wallonië. "Zo moeten eerst de Waalse wateren weer vrijgegeven worden. Verder stelt zich ook het probleem met de terugkeer van de bussen met kajakkers. We worden niet beschouwd als openbaar vervoer, dus we mogen niet meer dan vijf passagiers vervoeren. Tot slot moet er nog een desinfecteersysteem worden opgezet voor de kajaks, peddels en reddingsvesten.”