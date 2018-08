Kajakken in Wallonië opnieuw mogelijk vanaf morgen TTR

14 augustus 2018

15u35

Verschillende delen van de Waalse waterlopen zullen vanaf morgen opnieuw opengesteld worden voor kajaks, ondanks het nog steeds erg lage waterpeil. Dat blijkt vandaag na een vergadering van het Waalse crisiscentrum (CRC-W) in Namen. De beperkingen die gelden in bepaalde gemeenten, zoals het visverbod in snelstromend water, blijven van kracht.

Liefhebbers van de kajaksport kunnen vanaf 15 augustus weer naar hartenlust peddelen. De afdeling "droogte" van het crisiscentrum heeft het verbod om te varen op niet-bevaarbare waterlopen opgeheven. Dat verbod was gericht op kajaks, kano's en andere pleziervaartuigen.

"De maatregel was nodig om de natuur te beschermen en om gezondheidsredenen", maar die risico's zijn er niet langer, klinkt het. Toch blijft het opletten geblazen, want het waterpeil in de waterlopen blijft laag.

In verschillende Waalse gemeenten blijven de beperkingen op het vlak van waterverdeling van kracht. Voor de landbouwers is de situatie zeer ernstig, zegt het crisiscentrum. Regenval zal dat niet meer kunnen goedmaken. Dat zal resulteren in een lagere opbrengst en kleinere appels en peren. Voor graan zou de opbrengst normaal zijn.