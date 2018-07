Kajakken in Ourthe en Lesse verboden door droogte Delphine Vandenabeele

19 juli 2018

22u42

Bron: VTM NIEUWS 9 Door de droogte is het op dit moment niet toegestaan om te kajakken op de Ourthe en de Lesse. Het water is op verschillende plaatsen niet hoger dan dertig centimeter, en daardoor sluiten verschillende kajakzaken voorlopig de deuren.

Bij deze temperaturen trekken jaarlijks honderden mensen naar het zuiden van het land om er op de Lesse en de Ourthe te kajakken. Door de aanhoudende droogte is het echter niet mogelijk om met een kajak te varen, want het water is niet meer diep genoeg.

Verschillende verhuurfirma’s hebben de deuren dan ook gesloten, omdat ze geen werk hebben. Op de Amblève en de Semois is kajakken wel nog mogelijk.