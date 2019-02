Kadastraal inkomen herzien? N-VA staat ervoor open, Open Vld niet ADN

15 februari 2019

15u34

Bron: Belga 0 Het systeem van het kadastraal inkomen staat onder druk. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) herhaalt vandaag haar vraag voor een modernisering van het systeem, liefst naar Nederlands model.

Gemeenten halen een groot deel van hun inkomsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing. De basis van die berekening is het kadastraal inkomen (KI) van een woning: de theoretische verhuurwaarde. Maar dat KI staat onder druk. De berekeningen dateren uit 1975 en sindsdien is er heel wat veranderd. Gemeenten en wijken zijn opgewaardeerd, of juist minder interessant geworden. Aan de huizen zelf is sinds die datum natuurlijk ook heel wat veranderd. Normaal moest het KI om de tien jaar worden herbekeken, maar dat is nooit gebeurd.

Nederland

Onze noorderburen werken met een ander systeem; het WOZ-systeem (Waardering Onroerende Zaken), waarbij de berekening is gebaseerd op de verkoopwaarde van een woning. Een waardering van de huizen gebeurt jaarlijks.



Haalbaar

Uit een studie van ING bleek afgelopen week dat een overstap naar het Nederlandse systeem haalbaar is. De gemeenten in België zouden er geen financiële kater aan overhouden. Indien België in 2006 zou zijn overgestapt, zou dit in 2017 alleen al voor een fiscale meeropbrengst van 580 miljoen euro hebben gezorgd. Het Nederlandse systeem brengt wel extra kosten met zich mee, maar dat weegt niet op tegen de extra opbrengsten. “Het belangrijkste voordeel is dat het rechtvaardiger en correcter is dan het KI”, aldus ING-econoom Steven Trypsteen.

Het belangrijkste voordeel is dat het rechtvaardiger en correcter is dan het kadastraal inkomen ING-econoom Steven Trypsteen

Gemeenten die het meest zouden profiteren van het Nederlandse systeem zijn die waar de woningen sinds 2006 in waarde zijn gestegen. Dat gaat dan vooral om de steden. In bijvoorbeeld Knokke zou het nieuwe systeem voor een extra opbrengst van 486 euro per inwoner zorgen. In 109 gemeenten zou er dan weer een daling zijn van de inkomsten: vooral de minst stedelijke gebieden zouden fiscale inkomsten verliezen bij een overstap.

Modernisering

De VVSG vraagt de Vlaamse regering vandaag om een modernisering, die de inkomsten van de gemeenten ten goede zou komen. "De reële vastgoedwaarde en de echte huurprijzen moeten een rol spelen", zegt Nathalie Debast van de vereniging.

Volgens Vlaams minister van Financiën Lydia Peeters (Open Vld) is dat geen werf waar deze regering nog voor de verkiezingen aan kan beginnen. Haar partij heeft volgens woordvoerder Thomas Vanwing op dit moment ook geen plannen voor een hervorming. "We hebben deze legislatuur de aankoopbelasting al onafhankelijk gemaakt van het kadastraal inkomen", zegt hij.

We kunnen het KI actualiseren of we kunnen het afschaffen en een andere basis nemen voor de berekening van de onroerende voorheffing Vlaams parlementslid Jos Lantmeeters (N-VA)

N-VA ziet een omslag na de verkiezingen wel zitten. "We kunnen het KI actualiseren of we kunnen het afschaffen en een andere basis nemen voor de berekening van de onroerende voorheffing", zegt Vlaams parlementslid Jos Lantmeeters. "Wij staan open voor beide opties, maar enkel als het bekeken wordt in het kader van de gehele woonfiscaliteit. Dus samen met de btw, de registratierechten en de woonbonus. Zo kunnen we de impact op de huidige en toekomstige huiseigenaars beheersen en vermijden we een belastingverhoging binnen de woonfiscaliteit.”

