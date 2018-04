Kabinetsmedewerker Vandeput ingelicht over rapport Lockheed Martin HA

13 april 2018

18u09

Bron: Belga 0 Een kabinetsmedewerker van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) werd in februari van dit jaar ingelicht over het bestaan van een document met resultaten van een simulatie van de levensduurverlenging van de F-16's.

De onbruikbaarheid van de resultaten van de simulatie werd ook mondeling toegelicht. Dat staat in de interne audit van Defensie, naar de manier waarop de defensiestaf is omgesprongen met de informatie van Lockheed Martin over de levensduur van onze F-16's.

De medewerker werd volgens de audit mondeling op de hoogte gebracht van het bestaan van die simulatie. Dat gebeurde naar aanleiding van de voorbereiding van een mondelinge parlementaire vraag.

Dirk Van der Maelen (sp.a) concludeerde via twitter dat de minister "loog toen hij ons midden maart zei dat zijn kabinet niet op de hoogte was van studie Lockheed Martin". In de commissie zelf stelde de Vlaamse socialist dat Vandeput hem toen "niet naar waarheid" heeft geantwoord. Vandeput reageerde behoorlijk misnoegd. Hij verweet Van der Maelen hem steevast verkeerd te citeren. "U moet stoppen mij dingen in de mond te leggen", reageerde de minister.

Met het weinige dat het parlement vandaag kreeg, weten we al dat @svandeput loog toen hij ons midden maart zei dat zijn kabinet niet op de hoogte was van studie Lockheed Martin (LM) #F16 pic.twitter.com/5eOMhYnxMo Dirk Van der Maelen(@ dirkvdmaelen) link

Op de meerderheidsbanken vond Hendrik Bogaert (CD&V) dat Defensie een "politieke inschattingsfout" heeft gemaakt door aan te geven dat de studie niet relevant was. De politiek moet zelf over alle puzzelstukken beschikken en het is niet aan Defensie om dat te bepalen, redeneerde Bogaert.