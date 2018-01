Kabinetsmedewerker Theo Francken verliest strijd tegen kanker Yannick De Spiegeleir

21u20

Bron: Eigen berichtgeving 2083 Yannick De Spiegeleir Een foto van Theo Francken samen met zijn betreurde kabinetsmedewerker Freija De Bock. Pech blijft staatssecretaris Theo Francken achtervolgen. Nadat hij deze zomer al afscheid moest nemen van zijn chauffeur en jarenlange vriend Wappe Vuerstaek, is zijn kabinetsmedewerker Freija De Bock (41) maandag overleden aan de gevolgen van kanker. Dat maakte de staatssecretaris van Asiel en Migratie zelf wereldkundig via Twitter.

"Rust in vrede, lieve Freija. Ons kabinet stuurt al onze liefde naar uw man, twee zoontjes en familie", tweette hij. De Bock was juridisch adviseur op het kabinet van Francken en auteur van 'The Cancer Survival Guide': een boek dat ze schreef nadat ze te horen kreeg dat ze hervallen was van kanker nadat ze drie jaar geleden de ziekte overwon. De boodschap: ook met uitgezaaide kanker kun je nog ­serieus genieten van het leven.