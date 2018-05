Kabinet Vandeput "hoort niets nieuws" over Frans gevechtsvliegtuig Rafaele IB

16 mei 2018

02u28

Het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft "niets nieuws gehoord" tijdens het onderhoud met een delegatie van de Franse regering, die uitleg kwam geven bij het partnerschap dat de Fransen voorstellen indien ons land alsnog de Rafale kiest als opvolger van de F-16. Dat zegt woordvoerster Laurence Mortier.

Leden van het kabinet van de Franse defensieminister Florence Parly zijn dinsdag in Brussel uitleg komen geven bij het voorstel dat in september aan minister Vandeput is overgemaakt in verband met de Rafale van Dassault Aviation. Volgens het kabinet van Vandeput is de Franse delegatie naar Brussel gekomen op vraag van premier Charles Michel.

"We hebben niets nieuws gehoord ten opzichte van de brief die we op 6 september 2017 hebben gekregen. Er is niets concreters", zei woordvoerster Laurence Mortier na afloop. Ook binnen het ministerie van Defensie kon het "diepgaande en structurele partnerschap" dat de Fransen aanbieden op een koele ontvangst rekenen, zeggen bronnen.

Future Combat Air System

Het kabinet van Vandeput is wel geïnteresseerd in een eventuele deelname aan het Future Combat Air System (FCAS), de ontwikkeling van een Europees gevechtstoestel van de nieuwe generatie, waarover Frankrijk en Duitsland op dit moment onderhandelen. Maar ons land blijft ook open staan voor andere partnerschappen, luidt het.

Officieel gingen enkel het Amerikaanse Lockheed Martin met zijn F-35 en een Europees consortium met de Eurofighter Tycoon in op de procedure van de Belgische regering voor de vervanging van de F-16's.

Het voorstel van Frankrijk valt buiten die procedure.