Kabinet Jan Jambon over uitspraken De Crem: "We gaan het uitzoeken” TT

26 augustus 2020

13u54

Bron: Belga 10 "We gaan het uitzoeken." Zo reageert het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op de verklaring van Pieter De Crem (CD&V) in de Kamercommissie Justitie en Binnenlandse Zaken dat Jambon wel degelijk al in juli 2018 op de hoogte was gebracht van de dood van de Slovaak Jozef Chovanec.



Het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon is begin juli 2018 op de hoogte gebracht van het overlijden van Jozef Chovanec in een politiecel in Charleroi. Dat zei zijn opvolger Pieter De Crem woensdag in de Kamer. Jambon zou ook zelf de Slovaakse ambassadeur hebben ontvangen.

"We gaan het uitzoeken en de minister zal daarna alle toelichting geven aan de commissie", reageert het kabinet-Jambon. Een datum waarop Jambon zou worden uitgenodigd is er nog niet.