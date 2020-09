Kabinet-Jambon ontving enkel eerste “summiere” politieverslag over zaak-Chovanec HAA

01 september 2020

21u30

Bron: Belga 2 Het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft destijds enkel het eerste "summiere" verslag ontvangen over het incident waarbij Jozef Chovanec (38) overleed in de luchthaven van Charleroi. Zo heeft de woordvoerder van de Vlaamse minister-president gereageerd op de onthulling van deze krant over een tweede politieverslag.

Uit dat verslag, dat 55 minuten na het eerste verslag werd geschreven en gedetailleerder ingaat op de feiten, blijkt onder meer dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam.

In het VRT-programma ‘Terzake’ kwam het nieuws ook ter sprake in een debat tussen N-VA-fractieleider Peter De Roover en Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. "Er is nu gebleken dat er een tweede, omstandiger politierapport was, en dat het parket meteen op de hoogte was van het filmpje. Dan is het natuurlijk heel sterk dat het parket op geen enkel moment, niettegenstaande de wettelijke verplichting, de hiërarchische overheid op de hoogte heeft gebracht van het feit: hier is iets gaande", aldus De Roover.

Van Hecke stelde op zijn beurt vast dat er ook voor justitie nog heel veel vragen overblijven die een vervolg moeten krijgen. "Als het parket vaststelt dat een politieagent gedrag vertoont dat onaanvaardbaar is, en een Hitlergroet is dat, dan moet hij dat melden aan de hiërarchie. Dat is niet gebeurd. Op verschillende momenten is de kans gemist om de hiërarchie op hoogte te brengen", zei het Kamerlid.

