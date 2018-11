Kabeldiefstallen sturen treinverkeer tussen Leuven en Pousset in de war: vertragingen tot 45 minuten TMA

09 november 2018

11u17

Bron: Belga 0

Door verschillende kabeldiefstallen tijdens is het treinverkeer tussen Leuven en Pousset, in de provincie Luik, verstoord. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel. De Thalys-treinen en de treinen op de verbinding Eupen-Oostende en Welkenraedt worden omgeleid via lijn 36. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen tot 45 minuten.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd twee keer 600 meter kabels gestolen tussen Leuven en Pousset. En ook op de lijn Leuven-Hoegaarden heeft een kabeldiefstal plaatsgevonden.