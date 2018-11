Kabelbedrijf VOO slachtoffer van omvangrijke fraude van 4 miljoen euro Redactie

23 november 2018

09u55

Bron: belga 0 Kabelbedrijf VOO, eigendom van Publifinfiliaal Nethys, is het slachtoffer van een omvangrijke fraude. Het nadeel wordt geraamd op 3,2 tot 4 miljoen euro. Dat hebben Franstalige media bericht. Er loopt een intern onderzoek binnen het telecombedrijf.

Op basis van een anonieme brief, gericht aan twee leden van het directiecomité van Nethys, hebben financiële auditoren zich gebogen over de vermoedens van fraude waarbij personeel van de technische dienst zou betrokken zijn, aldus La Libre Belgique. Een tiental personen zou intern betrokken zijn bij deze fraude. Een onderaannemer zou daarbij prestaties overgefactureerd hebben, aldus krant La Meuse.

De leiding van Nethys is van plan een klacht in te dienen bij het gerecht. De procureur en de verantwoordelijken van de politie in Luik zijn reeds op de hoogte gebracht. De fraude kan ook de Luikse energiedistributeur RESA treffen, want de onderaannemer in kwestie werkt ook voor dit bedrijf.