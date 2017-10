Kabel verbindt windmolens met land 20u35

In Zeebrugge is vanmiddag een kabel vanuit zee op het strand getrokken. Die moet een verbinding maken met een windmolenpark veertig kilometer ver in de Noordzee. De windmolens zullen vanaf volgende zomer groene stroom leveren voor zo'n 330.000 gezinnen.