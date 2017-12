Kabel geraakt: meer dan duizend gezinnen zonder stroom in Deurne EB

17u33

Bron: Belga 0 BELGA Illustratiefoto. In het Antwerpse district Deurne zitten 1.000 tot 1.500 gezinnen zonder stroom na een indicent bij werken op de werf van de nieuwe Brug van den Azijn (N130) over het Albertkanaal. Dat zegt netbeheerder Eandis. Bij een gestuurde boring zou een middenspanningskabel geraakt zijn.

Eandis probeert door middel van verschakelingen de beschikbare stroom te herverdelen en denkt dat iedereen in de omgeving tegen 18.30 uur opnieuw over elektriciteit zal beschikken. Het herstellen van de kabel zal pas later op de avond of morgen gebeuren.