KAART. Zij zijn de grootste, maar mogen niet meedoen TT

15 oktober 2018

12u39 5 Verkiezingen, eerlijk? Uiteraard, maar in de vorming van nieuwe meerderheden vallen er soms toch slachtoffers waar je ze niet zou verwachten. In al minstens 19 van de 300 Vlaamse gemeenten valt de grootste partij in de volgende bestuursperiode uit de boot.

Grootste slachtoffers zijn CD&V (zes keer) en N-VA (vijf keer). Voorlopig gaat het om gemeenten in alle Vlaamse provincies behalve Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen worden de meeste grootste partijen buitenspel gezet: zeven. Vaak gaat het bovendien om voorakkoorden.

Zo is er Ieper, waar CD&V-lijsttrekster Katrien Desomer de eerste vrouwelijke burgemeester had kunnen worden. Zij moet echter die eer aan Emmily Talpe van Open Vld laten, dat een alliantie aangaat met sp.a en N-VA.



Ook in Menen van Martine Fournier en het Oudenburg van Peter Velle werd CD&V gepasseerd. "Een ontzettend rare wending. We hebben gisteren alle partijen gebeld, maar niemand nam op. We hebben nooit de kans gekregen om verder te blijven besturen. Het hing in de lucht, ook vooraf wou niemand praten", aldus Fournier.

"Nu wordt iemand burgemeester enkel en alleen omdat hij 61 jaar is en toch nog eens burgemeester wou worden. Het is intriest voor de inwoner van Menen. De kiezer beslist niet, enkel Eddy Lust beslist", verwijst ze naar de nieuwe liberale burgemeester, die met 1.500 voorkeurstemmen niet in de buurt kwam van de 3.600 voorkeurstemmen voor Martine Fournier.

Hetzelfde scenario in het Limburgse Bilzen, waar stemmenkampioen Johan Sauwens van de lokale CD&V-lijst Trots op Bilzen buitenspel wordt gezet. De huidige coalitie van Beter Bilzen (Open Vld), N-VA en Bilzen Bruist (sp.a) gaat verder met een erg nipte meerderheid. Frieda Brepoels van N-VA staat wel haar burgemeestersjerp af aan Bruno Steegen van Beter Bilzen.

In Londerzeel dan moet Nadia Sminate van N-VA, de eerste Vlaamse burgemeester van allochtone origine, noodgedwongen de sjerp aan de haak hangen ondanks forse winst. N-VA wordt opzijgeschoven door de lokale lijst LWD, Groen en CD&V. De nieuwe burgemeester wordt Conny Moons van LWD.

De lijst kan bovendien nog aangroeien met enkele grote steden. Zo is er nog onduidelijkheid over Oostende, waar de Stadslijst van burgemeester Johan Vande Lanotte die de grootste blijft maar fors verlies. Grote winnaar Bart Tommelein, die tweede eindigt, wil naar een coalitie met Groen, N-VA en CD&V, maar de groenen twijfelen.

In Ninove tot slot blijft het afwachten of Guy D'haeseleer van de lokale Vlaams Belang-lijst Forza Ninove partners vindt om het cordon sanitaire te doorbreken. Hij kijkt daarbij vooral naar de twee N-VA-verkozenen.