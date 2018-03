KAART: Woont u in een nucleaire noodplanningszone?

Voor elk van de nucleaire sites in België wordt ook een noodplanningszone vastgelegd. Op deze kaart van het Crisiscentrum kunt u zien of u woont in één van de nucleaire zones of niet. En wat betekent dat dan concreet?

Ons land heeft een nieuw noodplan klaar voor nucleaire incidenten. Zo kunnen alle burgers voortaan jodiumpillen halen bij een apotheek om zich te beschermen tegen het radioactieve jodium dat bij een ongeval in een kerncentrale kan vrijkomen. Voor elk van de nucleaire sites in België wordt ook een noodplanningszone vastgelegd. Op deze kaart van het Crisiscentrum kunt u zien of u woont in één van de nucleaire zones of niet. En wat betekent dat dan concreet?

Het nieuwe noodplan verdeelt het land in twee zones. In de noodplanningszone worden de beschermingsmaatregelen uitvoerig voorbereid. Het gaat om een zone van 20 kilometer rond de nucleaire sites (10 kilometer in Fleurus), waarbinnen bij een incident de doelgroepen jodiumtabletten moeten slikken en schuilen. Schuilen is de beste manier om jezelf te beschermen. Binnen een straal van 10 kilometer wordt er geëvacueerd. In Mol-Dessel, met het SCK, Belgonucléaire en Belgoprocess, gaat het om een zone van 4 kilometer. Het noodplan houdt ook rekening met alle buitenlandse nucleaire installaties die zich op minder dan 100 kilometer van de grens bevinden, de Nederlandse centrale van Borsele en de Franse centrale van Chooz.

Iedereen in de noodplanningszone - de groene zone van 20 kilometer rond een nucleaire site - wordt aldus aangemoedigd jodiumtabletten in huis te halen. In de rest van het land geldt dat voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Scholen, kinderdagverblijven en -opvang worden aangeraden om ook een voorraad in te slaan. Rond de nucleaire sites krijgen ook bedrijven die raad, om te vermijden dat bij een incident nog eerst jodiumpillen moeten opgehaald worden.

Verder beklemtoont het Crisiscentrum dat zowel mensen die in een noodplanningszone wonen en zij die daar niet in vallen, zich moeten informeren over de juiste reflexen bij een nucleair ongeval en zich best inschrijven op BE-Alert, om meteen verwittigd te worden bij een noodsituatie. Meer informatie over de nucleaire risico's in uw buurt zijn te vinden op de website www.nucleairrisico.be. Bovendien krijgt iedereen die de jodiumtabletten gaat ophalen bij de apotheker een praktische informatiebrochure.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Jan Jambon (N-VA) en Maggie De Block (Ope Vld) benadrukken dat er geen concrete aanleiding is voor het nieuwe noodplan. Maar het oude nucleaire noodplan dateerde van 2003. Het werd aangepast aan de nieuwe inzichten verkregen naar aanleiding van evacuaties en diverse oefeningen en reële incidenten in het binnen- en buitenland. Het gaat onder meer om het jodiumlek bij het IRE in Fleurus in 2008, waarbij voor het eerst in ons land het noodplan geactiveerd werd. Daarnaast was er de nucleaire ramp in Fukushima in 2011 waarbij meer 15.000 doden vielen en er grote problemen bleken bij de evacuatie van de woonzones.

Jan Jambon verwees ook naar de maatregelen inzake nucleaire veiligheid die de overheid neemt. Zo gelden strenge veiligheidsvoorschriften voor nucleaire installaties. Het controleagentschap FANC voor ook controles en veiligheidaudits uit. Over het hele land zijn 237 meetstations van het TELERAD-netwerk uitgerold en jaarlijks vinden vier oefeningen plaats.