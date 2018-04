KAART. Vierde stakingsdag op rij bij Lidl: 100-tal winkels dicht, vakbonden lichten personeel in Jef Artois Wim Naert Nathalie De Bisschop KV HA

28 april 2018

10u09

Bron: VTM NIEUWS, Belga 673 Voor de vierde dag op rij wordt er gestaakt bij Lidl. Net als gisteren bleven er vanochtend ongeveer 100 winkels dicht, meldt de directie van de supermarktketen. Het personeel klaagt over de hoge werkdruk. Een verzoeningspoging tussen directie en vakbonden is vannacht afgesprongen. De bonden leggen vandaag wel een voorstel van de directie voor aan hun achterban.

Daarin staat onder meer dat elke winkel de komende zes maanden 42 werkuren per week extra zou kunnen inzetten, wat neerkomt op een extra voltijdse werknemer. In die periode zou er verder onderhandeld worden over een reeks knelpunten, zoals een vereenvoudiging van de taken en een vermindering van de werklast.

Het water bleek echter te diep gisteren tussen het bestuur en de bonden tijdens het verzoeningsoverleg. Kort na middernacht sprongen de besprekingen dan ook af. Als gevolg wordt er vandaag verder gestaakt en blijft er opnieuw een honderdtal supermarkten gesloten. Dat is ongeveer een derde van de in totaal 300 Lidl-winkels die ons land telt.

Bekijk hier welke Lidl-winkels vandaag gesloten blijven:

Geen vertrouwen

Het was met name de socialistische BBTK die dwarslag tijdens de onderhandelingen. "Wij hadden graag een akkoord gehad, maar we konden ons niet vinden in de beperking van de extra 42 werkuren tot zes maanden", zegt vakbondssecretaris Jan De Weghe. "De directie redeneert dat die zes maanden volstaan om tot een akkoord te komen. Wij willen dat die extra uren er komen voor onbepaalde duur of tot er een akkoord is. Waarom kan de directie die garantie niet geven? Ze leggen de bal in ons kamp, maar zij hebben geen vertrouwen in ons en wij vertrouwen hen niet."

De directie legt de bal in ons kamp, maar zij hebben geen vertrouwen in ons en wij vertrouwen hen niet. Jan De Weghe (BBTK)

"Ontgoocheld"

Zowel de christelijke LBC-NVK als de ACLVB waren wel bereid zich wel achter dit voorstel te scharen. "Wij zijn teleurgesteld", zegt Thomas Vanbiervliet van ACLVB. "We kunnen met het directievoorstel akkoord gaan als startpunt van verdere onderhandelingen. We zijn nu de mensen aan het informeren."

Goede regeling

Ook vakbondssecretaris van LBC-NVK Johan Lippens zag in het akkoord een goede regeling in afwachting van een "meer structurele oplossing". "Als je ziet vanwaar we komen - de directie stelde eerst 8 extra uren per winkel voor- dan kunnen we dit aanvaarden", aldus Lippens.

"Ik doe deze job al dertien jaar, maar dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Het is fout gelopen op een aantal details, die eigenlijk overbrugbaar waren. Zoals de duurtijd van de onderhandelingen en anderzijds wilde de directie een sociale vrede inbouwen in het akkoord. Dat ligt nogal moeilijk op het ogenblik dat het personeel het werk spontaan neerlegt."

"Onze mensen zijn nu op de werkvloer om het personeel in te lichten en er is een onlinebevraging gelanceerd", reageert Lippens nog.

Het is een zeer spijtige situatie, na acht uur onderhandelen. Maar er was geen bereidwilligheid bij een van de drie partijen Isabelle Colbrandt (Lidl)

"Zeer spijtige situatie"

Volgens Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt bieden "de heel verregaande voorstellen een antwoord op alle eisen van de vakbonden". "Zes maanden lang per winkel per week 42 uren extra komt neer op in totaal meer dan 300.000 manuren", benadrukt ze. De directie wil in die periode ook verder onderhandelen over onder andere een vereenvoudiging van de taken en vermindering van de werklast.

De supermarktketen betreurt dan ook dat er gisterenavond geen akkoord kon worden bereikt. "Het is een zeer spijtige situatie, na acht uur onderhandelen", zegt Colbrandt. "Maar er was geen bereidwilligheid bij een van de drie partijen."