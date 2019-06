KAART. Hier staan de Vlaamse ‘brokkelbruggen’

Rob Van herck

10 juni 2019

12u21

Bron: VTM Nieuws

De Vlaamse overheid volgt met de Lijst van Prioritaire Kunstwerken veertig bruggen op die dringend hersteld of vervangen moeten worden om de veiligheid te garanderen. Uit cijfers die VTM Nieuws kon inkijken, blijkt dat die lijst in een jaar tijd heel wat langer is geworden. Vijf van de veertig bruggen staan zelfs al meer dan twintig jaar op de lijst.