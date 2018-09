KAART. Deze snelwegparkings zijn al gesloten na incidenten transmigranten Jolien Lelièvre

12 september 2018

Na de dodelijke steekpartij van afgelopen nacht gaat nu ook de snelwegparking in Wetteren, richting Oostende, dicht. Het is al de vierde parking die gesloten wordt na een incident met transmigranten. Een vijfde parking, in Westkerke, is gesloten wegens werken. Bekijk hieronder een overzicht van alle parkings die gesloten worden.

Op de snelwegparking Mannekensvere, richting Calais, geldt een verbod op nachtparkeren. Ook de parkings langs de E40 in Jabbeke en Drongen worden ’s nachts gesloten. De parking in Wetteren zal vanaf vanavond drie maanden lang 24 uur op 24 gesloten worden voor vrachtwagens. Het tankstation blijft wel nog open. De parking in Westkerke is dan weer tijdelijk gesloten wegens werken.