Kaap van 100.000 besmettingen gerond in België RL

20 september 2020

05u28

Bron: Belga 0 CORONAVIRUS België heeft de kaap van 100.000 besmettingen met het coronavirus overschreden. Dat blijkt zondagochtend uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Op 24 uur zijn er 1.099 nieuwe infecties geregistreerd. Dat brengt het totale aantal in België op 100.748 gerapporteerde besmettingen.

Er kwamen tussen 10 en 16 september gemiddeld 1.107 besmettingen per dag bij. Dat komt neer op een stijging met 65 procent vergeleken met de voorgaande periode van zeven dagen.

Het aantal overlijdens bleef relatief stabiel, met een gemiddelde van 2,7 per dag tussen 10 en 16 september. Intussen zijn in ons land 9.944 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting. Tussen 3 en 16 september bedroeg de besmettingsgraad 108,3 per 100.000 inwoners, een stijging met maar liefst 97 procent.

