Juwelierskoppel brutaal overvallen in Waregem: daders dreigden ermee man te vermoorden Lieven Samyn

14 november 2018

13u25

Bron: Eigen berichtgeving 1 In Waregem is gisterenavond een juwelierskoppel overvallen. Dat meldt het Kortrijkse parket. De 54-jarige juwelier en zijn 55-jarige vrouw werden rond 19 uur aan hun woning in Waregem opgewacht door vier gewapende en gemaskerde mannen die via de tuin waren binnengedrongen.

De slachtoffers werden geslagen. Onder bedreiging van een wapen werd de vrouw vastgebonden met snelbinders. De overvallers dreigden ermee dat ze haar man zouden vermoorden als ze iets zou proberen. Ze bleken ook het adres van de zoon van het koppel te kennen, en “ze zouden hem ook wel vinden.”

En dan naar de juwelierszaak

Daarna lieten ze de vrouw geboeid achter en namen ze de juwelier mee in de wagen van zijn echtgenote naar hun juwelierszaak in de Stormestraat in Waregem. Daar moest hij het alarm deactiveren en juwelen aan de overvallers geven. Daarna werd ook hij vastgebonden, met handboeien, en opgesloten in het toilet.

De vrouw kon zich uiteindelijk bevrijden en heeft dan de politie verwittigd. De gewapende mannen spraken gebrekkig Nederlands en waren duidelijk Franstalig. Zij konden ontkomen. De juwelier en zijn vrouw zijn gewond en onder de indruk. Ze konden nog niet verhoord worden. De precieze omvang van de buit is nog niet gekend.