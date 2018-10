Juwelier in hartje Gent slachtoffer van ramkraak HA

22 oktober 2018

10u50

Bron: Belga 0 In het centrum van Gent is een ramkraak gepleegd op juwelier Bouverne, die gespecialiseerd is in luxe horloges. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten gebeurden afgelopen nacht in de Kortedagsteeg. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar het parket bevestigt dat het om een ramkraak gaat. Een van de etalageramen werd vernield; de buit is niet bekend. De juwelier verdeelt onder meer horloges van Cartier, Rolex, Panerai en Breguet, die tot 100.000 euro per stuk kosten. De politie en brandweer kwamen ter plaatse. Het onderzoek is in handen van het parket.

