Juwelier die overvaller doodschoot stelt zich burgerlijke partij

13 juli 2018

15u21

Bron: Belga 2 De juwelier uit Oostakker die zaterdagmiddag Hasan L. (23), de verdachte van een overval doodschoot, heeft zich burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter. Dat zegt zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge.

De overval gebeurde zaterdag rond het middaguur bij juwelier Moens in de Bredestraat in Oostakker. Twee verdachten waren de zaak binnengestapt. Ze waren gewapend en namen juwelen mee, maar hebben het vuur niet geopend. Daarna namen ze de vlucht met een bromfiets.

Doodslag

De juwelier liep hen achterna met een vuurwapen en schoot naar de overvallers. De 23-jarige Hasan L. werd dodelijk geraakt. De juwelier werd voorgeleid op verdenking van doodslag, maar de onderzoeksrechter liet de man vrij onder voorwaarden. Het verdere onderzoek moet uitmaken of er sprake kan zijn van wettige zelfverdediging door de juwelier.



Volgens advocaat Van Steenbrugge schoot de juwelier omdat hij had gehoord dat ze op hem wilden schieten. De juwelier zou doodsbedreigingen gekregen hebben. De ouders en de broer van het slachtoffer ontkennen dat ze daar iets mee te maken hebben.

Mijn cliënt krijgt psychologische begeleiding. Dat is nodig, want hij heeft een terugval gekregen na de feiten Walter Van Steenbrugge, advocaat van juwelier

Burgerlijke partij van overval

"Mijn cliënt krijgt intussen psychologische begeleiding. Dat is nodig, want hij heeft een terugval gekregen na de feiten. We hebben ons gisteren burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter, die bevestigde dat er maatregelen genomen zijn om mijn cliënt te beveiligen", zegt Van Steenbrugge. De ouders en broer van Hasan L. zijn burgerlijke partij als slachtoffer van het overlijden, terwijl de juwelier slachtoffer is van de overval.

De tweede verdachte van de overval is nog altijd niet gevat.