Justitiepaleis van Namen bijna volledig gesloten wegens bouwvalligheid, "munitie kan ontploffing veroorzaken"

29 november 2018

20u57

Bron: Belga 3 Het grootste deel van het Justitiepaleis van Namen is vanaf zaterdag niet meer toegankelijk. De gebouwen worden afgesloten wegens de bouwvallige situatie ervan. Dat blijkt na een grondige controle van de sociale inspectie.

Het rapport van de sociale inspectie is niet mals: er zijn gebreken bij de elektrische installaties, er is waterinsijpeling en er is nergens brandalarm aanwezig. Bovendien is er munitie in het gebouw aanwezig en dat kan een ontploffing veroorzaken, aldus de inspectie. En er zijn ook problemen met de stabiliteit van het gebouw.

De sociale inspectie kon daardoor niet anders dan concluderen dat de gebouwen niet veilig zijn voor diegenen die er werken. Zo'n 80 mensen die er werken, moeten ergens anders onderdak vinden. Liefst 90 procent van de activiteiten kan niet verzekerd worden, benadrukt de procureur des konings, Vincent Macq. Alleen de uiterst dringende zaken kunnen nog behandeld worden.

Danger de mort : le palais de justice de Namur fermé https://t.co/AeJSKRa1Do pic.twitter.com/4dNA98S3hZ DH.be(@ ladh) link

Une nappe en plastique pour protéger un tableau électrique menacé par des infiltrations d’eau... Cette image symbolise à elle seule la triste réalité du palais de justice de #Namur . Il doit être en majeure partie évacué dès samedi. Info ce soir dans le JT. pic.twitter.com/B08KugPViF Canal C Télévision(@ CanalC_TV) link

Insalubre, le palais de justice de Namur a presque entièrement été évacué https://t.co/tqrbm21Di0 pic.twitter.com/4TPR4r0ef7 7sur7(@ 7sur7) link

