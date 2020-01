Justitieminister Geens pleit voor aanpassen euthanasiewet: “In gifmoord terechtkomen is iets wat je niemand toewenst” KVDS

26 januari 2020

12u35 0 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vindt dat de euthanasiewet voor verbetering vatbaar is. Dat heeft hij gezegd tijdens ‘De zevende dag’. Zo wil hij dat termen als ‘psychisch ondraaglijk lijden’ en ‘medisch uitzichtloos’ beter gedefinieerd wordt en pleit hij voor een betere begeleiding van artsen die bij dergelijke procedures betrokken zijn. “Want in een gifmoord terechtkomen is iets wat je niemand toewenst”, klinkt het.

Geens deed de uitspraak in de marge van het euthanasieproces dat momenteel gevoerd wordt voor het Gentse hof van assisen. Daar staan drie artsen terecht op beschuldiging van gifmoord op Tine Nys, een jonge vrouw die op 27 april 2010 euthanasie kreeg op basis van psychisch lijden.

Term

Geens pleit voor een aanpassing van de euthanasiewet van 2002, want dat de artsen terechtstaan voor gifmoord is volgens hem iets “wat je niemand toewenst”.





“De term ‘medisch uitzichtloos’ is iets wat door de wetgever een beetje beter ingevuld moet worden”, aldus Geens. “En de artsen die dat moeten waarmaken op het terrein moeten iets beter worden begeleid zodat ze zich geruster kunnen voelen als ze zo een handeling stellen. In de euthanasiewet staan ook geen straffen.”