Justitie zoekt 125 nieuwe rechters en procureurs jv

25 mei 2019

06u34

Bron: belga 3 Justitie gaat op zoek naar 125 nieuwe rechters, raadsheren en procureurs. Dat blijkt uit een bericht dat deze week in het Staatsblad is verschenen.

Justitie publiceert regelmatig vacatureplannen in het Staatsblad, met gemiddeld tussen 30 en 60 vrije plaatsen. "Maar af en toe zijn er uitschieters", is te horen bij het kabinet van Justitieminister Koen Geens. "In oktober vorig jaar werden 98 plaatsen gepubliceerd en in december 60. Deze week worden er 125 gepubliceerd, als gevolg van het budget dat voor 2019 beschikbaar is." Het aantal komt bovenop de 82 plaatsen die eerder dit jaar al verschenen.

Justitie gaat onder meer op zoek naar vijf raadsheren voor het hof van beroep in Antwerpen en drie voor het hof in Brussel. Voor de rechtbanken van eerste aanleg worden acht mensen gezocht in Antwerpen en vier in Limburg. Het Hof van Cassatie heeft twee raadsheren nodig en twee advocaten-generaal.

"De vacante plaatsen zijn in overleg met het College van hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie toegewezen", zegt het kabinet. "Ze houden in sommige gevallen al rekening met magistraten die in 2020 met pensioen gaan.”