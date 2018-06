Justitie vernielt dvd met bewijsmateriaal: drugscriminelen gaan vrijuit én krijgen geld terug Sam Ooghe

19 juni 2018

09u17

Bron: Eigen berichtgeving 495 Drie drugscriminelen zijn in de Gentse correctionele rechtbank vrijgesproken over de hele lijn, omdat justitie een dvd met bewijsmateriaal vernietigd had. Het trio moest tijdens het onderzoek al 80.000 euro afstaan aan het gerecht, maar mag dat geld nu toch houden. Ze moeten ook niet naar de gevangenis.

De mannen verscheepten massaal cannabis, amfetamines en cocaïne naar het buitenland. Ze werden daarvoor in Duitsland al veroordeeld en riskeerden bijkomende straffen tot vier jaar cel in België. Maar dat ging niet door: de dvd waarop telefoontaps stonden met verklaringen van de beklaagden, was in twee gebroken. En daarmee ook het bewijsmateriaal.

Het trio verdiende zo'n 370.000 euro met hun handel; 80.000 euro, een Porsche en Harley Davidson werden al in beslag genomen. Dat geld en die auto's krijgen ze nu zonder meer terug. Het parket kan nog in beroep gaan tegen de beslissing. Maar aangezien het hof van Beroep zal oordelen op basis van hetzelfde dossier - zonder de vernielde dvd dus - lijkt het waarschijnlijk dat de bende ook daar vrijuit zal gaan.